"Ріші, нам потрібні F-16": фанати збірної України влаштували яскраву акцію під час матчу з Англією

Українські вболівальники подякували британцям за підтримку у війні з Росією та попросили передати винищувачі.

Під час матчу 2-го туру відбору на Євро-2024 між збірними Англії та України на трибунах лондонського стадіону "Вемблі" відбулася потужна акція за участю фанатів "синьо-жовтих".

Шанувальники української збірної принесли на поєдинок численні банери з проханням передати армії нашої країни винищувачі F-16.

"Немає часу чекати, нам потрібні F-16", – саме такий напис був на одному з прапорів України, який тримали уболівальники.

"No time to wait. We need F-16" — England and Ukraine footballers in joint photograph at Wembley...#StandWithUkraine pic.twitter.com/5EEZwyvGgI — Alex Raufoglu (@ralakbar) March 26, 2023

"Ріші, нам потрібні F-16", – було написано на синьо-жовтому банері юного фаната української збірної, який звернувся до прем'єр-міністра Великої Британії Ріші Сунака.

Фото: Associated Press

Крім того, українські фанати висловили подяку британській владі та громадянам за допомогу у війні проти російських окупантів.

На 24-й хвилині зустрічі на трибунах відбувся запланований флешмоб із запуском синьо-жовтих паперових літачків. Метою цієї акції є привернення уваги до передачі Україні військових літаків.

Також перед початком гри на трибуні українського сектору було розгорнуто великий банер із символічним зображенням Короля Чарльза ІІІ, який тримає в руці паперовий літак. Перед флешмобом вболівальники виконали пісню "Повітряним силам ЗСУ потрібні F-16".

Матч Англія – Україна завершився поразкою команди Руслана Ротаня з рахунком 2:0 .

У матчах 3-го туру кваліфікації на Євро-2024 збірна України 16 червня на виїзді зіграє з Північною Македонією, Англія того ж дня в гостях зустрінеться з Мальтою.

До фінальної частини чемпіонату Європи 2024 року вийдуть по дві найкращі збірні з кожної групи. Володарі ще трьох путівок на континентальну першість будуть визначені в плейоф, куди потраплять 12 команд залежно від їхніх виступів у Лізі націй-2022/23.

Жеребкування фінальної частини Євро-2024 відбудеться в грудні 2023 року, а сам турнір – від 14 червня до 14 липня 2024 року прийматиме Німеччина.

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