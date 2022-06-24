Рівень цинізму пробиває чергове дно: у РФ офіційно заговорили про вихід із ФІФА, адже досі не розуміють свого відсторонення

Рівень цинізму пробиває чергове дно: у РФ офіційно заговорили про вихід із ФІФА, адже досі не розуміють свого відсторонення

Російський футбольний союз (РФС) офіційно припустив, що може залишити Міжнародну футбольну федерацію (ФІФА).

Причиною подібного рішення футбольних представників країни-агресорки є те, що вони досі не можуть зрозуміти, чому саме їхні всі національні та клубні команди відсторонили від міжнародних змагань.

Про це в коментарі Чемпіонату заявив президент РФС Олександр Дюков.

"До виключення РФС із ФІФА не дійде, думаю. Діалог ведеться, ми ведемо певні консультації. Але рішення стало для нас несподіваним. Очікуємо найближчим часом отримати якісь роз'яснення, чому перед його ухваленням не було якихось консультацій. Сподіваємося, що найближчим часом ця ситуація вирішиться.

Це не моє рішення, бюро чи виконкому – це рішення конференції. Якщо всі спільно ухвалять рішення про вихід із ФІФА, то технічну складову ми візьмемо на себе. Але це рішення має бути гранично виваженим.

Молоді гравці, тренери і всі-всі повинні розуміти, що в такому випадку вони надовго будуть позбавлені можливості брати участь у міжнародних турнірах. Так, зараз вони цього позбавлені, але зараз триває процес оскарження, а також ведуться консультації. Є можливість, що ухвалене рішення щодо РФС буде змінено", - зазначив Дюков.

Додамо, що раніше Європейський футбольний союз (УЄФА) оголосив про відсторонення російських команд від турнірів під своєю егідою у сезоні-2022/23. Водночас зазначимо, що Росію досі не виключили з УЄФА та ФІФА. Рішення, яке УЄФА ухвалив 2 травня, також не передбачає позбавлення країни-агресорки членства в європейській футбольній організації.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 100-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.