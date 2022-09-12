Ривок Костюк і Снігур, наймолодша перша ракетка світу у чоловіків: оновлені рейтинги WTA та ATP

Асоціація тенісистів професіоналів (ATP) та Жіноча тенісна асоціація (WTA) оприлюднили нові рейтинги після завершення останнього турніру Великого шолома цього сезону US Open-2022.

У рейтингу WTA зберегла свою позицію перша ракетка України Ангеліна Калініна, яка залишається на 47-й сходинці.

Своєю чергою, інші дві українські тенісистки - Марта Костюк і Дар'я Снігур суттєво піднялися у світовій класифікації. Костюк відіграла 11 позицій та нині посідає 54-те місце. Снігур піднялася на 16 сходинок і наблизилася до топ-100. Дар'я встановила новий особистий рекорд - 108-ме місце.

На US Open-2022 Костюк і Снігур не зуміли пробитися до третього раунду. Калініна знялася з матчу другого кола через хворобу. Зауважимо, що перед цим Дар'я створила гучну сенсацію - у першому колі українка вибила експершу ракетку світу румунку Сімону Халеп.

Статус найкращої тенісистки планети зберегла полька Іга Свьонтек, яка вперше в кар'єрі тріумфувала на US Open.

Рейтинг WTA

1. Іга Свьонтек (Польща, 10365)

2. Онс Жабер (Туніс, 5090, +3)

3. Анетт Контавейт (Естонія, 4300, -1)

4. Паула Бадоса (Іспанія, 3980)

5. Джессіка Пегула (США, 3501, +3)

6. Марія Саккарі (Греція, 3480, -3)

7. Аріна Соболенко (3470, -1)

8. Корі Гауфф (США, 3047, +4)

9. Сімона Галеп (Румунія, 3025, -2)

10. Каролін Гарсія (Франція, 2930, +7)

...

47. Ангеліна Калініна (Україна, 1091)

54. Марта Костюк (975, +11)

89. Даяна Ястремська (707, -3)

92. Леся Цуренко (679, -5)

108. Дар'я Снігур (588, +16)

128. Еліна Світоліна (489, -64)

134. Катерина Байндль (472, -2)

Лідерами чоловічого рейтингу серед українців залишаються Олексій Крутих та Віталій Сачко. Після вильотів на старті челенджерів у Італії та Австрії вони втратили по 10 позицій і тепер посідають 236-те й 282-ге місця відповідно.

Очолив рейтинг ATP Карлос Алькарас, який після своєї перемоги на US Open-2022 став наймолодшою першою ракеткою планети в історії. 19-річний іспанець побив досягнення 20-річного Ллейтона Г’юїта, яке легендарний австралієць встановив ще 2001 року.

Рейтинг ATP

1. Карлос Алькарас (Іспанія, 6740, +3)

2. Каспер Рууд (Норвегія, 5850, +5)

3. Рафаель Надаль (Іспанія, 5810)

4. Данило Медведєв (5065, -3)

5. Александр Звєрєв (Німеччина, 5040, -3)

6. Стефанос Циципас (Греція, 4810, -1)

7. Новак Джокович (Сербія, 3570, -1)

8. Камерон Норрі (Велика Британія, 3550, +1)

9. Андрій Рубльов (3390, +2)

10. Губерт Гуркач (Польща, 3355)

...

236. Олексій Крутих (Україна, 213, -10)

282. Віталій Сачко (177, -10)

310. Ілля Марченко (153, -3)

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