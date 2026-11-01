Rizatdinova Cup втретє об'єднає юних гімнасток з усієї України: амбасадоркою турніру стала Олександра Паскаль

Rizatdinova Cup 2026

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11–13 грудня 2026 року в Ужгороді відбудеться третій Всеукраїнський турнір з художньої гімнастики Rizatdinova Cup, заснований бронзовою призеркою Олімпійських ігор Анною Різатдіновою. Цьогорічною амбасадоркою змагань стала українська гімнастка Олександра Паскаль. Уперше турнір пройде за межами Києва — на території комплексу "Золота Гора". Вхід для всіх охочих вільний.

Rizatdinova Cup — це всеукраїнська спортивна подія, яка об'єднує юних гімнасток, тренерів і родини навколо любові до художньої гімнастики. Турнір створює можливість для дітей із різних регіонів України зустрітися на одному майданчику, продемонструвати свої навички, здобути змагальний досвід, знайти однодумців і відчути себе частиною великої спортивної спільноти.

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Засновниця турніру Анна Різатдінова — бронзова призерка Олімпійських ігор 2016 року в Ріо-де-Жанейро та одна з найвідоміших представниць української художньої гімнастики. Після завершення професійної спортивної кар’єри вона продовжила розвивати цей напрям уже як наставниця, підприємиця та організаторка спортивних проєктів.

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Анна заснувала Rizatdinova Academy у Києві, де діти можуть займатися художньою гімнастикою, розвивати фізичні навички, дисципліну та впевненість у собі. У своїй роботі вона приділяє увагу не лише спортивним результатам, а й особистісному розвитку юних спортсменок, їхній мотивації та здатності долати труднощі.

Анна Різатдінова

Саме ці цінності лежать в основі Rizatdinova Cup. Для організаторів турнір — це не лише змагання, а й простір підтримки, натхнення та можливостей, де кожна дитина може розкрити свій потенціал і зробити наступний крок у спортивному розвитку.

"Я хочу, щоб Rizatdinova Cup був не лише про спортивні результати, а й про віру в себе, підтримку та можливість для кожної дитини розкрити свій потенціал. Для мене важливо, щоб дівчата з різних куточків України мали можливість зустрітися, показати свої досягнення та відчути себе частиною великої спортивної спільноти. Минулого року присутність Саші Паскаль стала особливим моментом для турніру. Цього року я рада вітати її вже як амбасадорку — людину, чия історія надихає не здаватися й рухатися вперед попри труднощі", — коментує Анна Різатдінова.

Олександра Паскаль — амбасадорка третього Rizatdinova Cup

Амбасадоркою цьогорічного турніру стала українська гімнастка Олександра Паскаль. Її історія відновлення після важкого випробування та повернення до художньої гімнастики стала прикладом незламності, сили духу й віри у власні можливості.

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Минулого року Саша долучилася до Rizatdinova Cup як запрошена гостя, а цьогоріч повертається вже в новому статусі. Її участь має особливе значення для юних спортсменок, адже власним прикладом вона демонструє, що навіть після складних життєвих обставин можна продовжувати рухатися до своєї мети.

Анна Різатдінова та Олександра Паскаль

"Я дуже щаслива стати амбасадоркою Rizatdinova Cup! Для мене це велика честь і відповідальність. Щиро дякую Анні Різатдіновій за довіру та можливість бути частиною цієї важливої спортивної події.

Для мене Rizatdinova Cup — це не просто змагання. Це велика можливість популяризувати художню гімнастику, надихати інших дітей, своїх ровесників, займатися спортом, відкривати нові таланти та показувати, наскільки красивим, сильним і натхненним може бути цей вид спорту.

Я хочу, щоб якомога більше дітей закохувалися в художню гімнастику, вірили у свої сили та сміливо йшли до своїх мрій. Адже спорт вчить нас не здаватися, долати труднощі й ставати сильнішими.

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Я щаслива бути частиною цієї місії та своїм прикладом надихати інших дітей", — зазначає Олександра Паскаль.

Олександра Паскаль

Нова локація та спеціальні гості

За два попередні роки Rizatdinova Cup став помітною подією у спортивному житті України. Турнір об’єднує не лише учасниць і тренерів, а й представників спортивної спільноти, громадських діячів та українського шоу-бізнесу.

Минулого року почесними гостями заходів стали Матвій Бідний, Вадим Гутцайт, Ірина Блохіна, Марина Кардаш, Георгій Зантарая, Жан Беленюк, Анна Буткевич, співачка Світлана Тарабарова та інші відомі представники українського спорту й культури.

Матвій Бідний та Анна Різатдінова

У 2026 році турнір уперше відбудеться не в Києві, де проходив традиційно, а в Ужгороді. Зміну міста проведення зумовили безпекові умови. Новою локацією зустрічі юних спортсменок, тренерів і гостей стане комплекс "Золота Гора".

Упродовж трьох днів на відвідувачів чекатимуть виступи юних гімнасток, урочисті нагородження та зустрічі зі спеціальними гостями. Організатори запрошують родини учасниць, представників спортивної спільноти та всіх охочих долучитися до події, побачити виступи спортсменок і підтримати нове покоління української гімнастики.

Rizatdinova Cup покликаний не лише популяризувати художню гімнастику, а й нагадувати про важливість дитячого спорту, підтримки та доступу до можливостей для розвитку незалежно від того, у якому регіоні України зростає дитина.

Турнір стане нагодою побачити юні таланти, відчути атмосферу спортивного свята та підтримати дітей, які щодня працюють над собою, вчаться долати труднощі й упевнено рухаються до своїх мрій.

Інформація про подію

Подія: третій Всеукраїнський турнір з художньої гімнастики Rizatdinova Cup.

Дати: 11–13 грудня 2026 року.

Місце проведення: комплекс "Золота Гора", Ужгород.

Засновниця: Анна Різатдінова, бронзова призерка Олімпійських ігор 2016 року.

Амбасадорка: Олександра Паскаль.

Вхід: вільний для всіх охочих.

Rizatdinova Cup — це більше, ніж спортивні змагання. Це зустріч дітей з усієї України, об’єднаних спільною метою та любов’ю до художньої гімнастики, можливість підтримати юних спортсменок і побачити, як формується майбутнє українського спорту. Подія покликана надихати дітей вірити у власні сили, не зупинятися перед труднощами та сміливо йти до своєї мети.

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