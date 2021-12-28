Різдвяна гонка-2021: де та коли дивитися, розклад біатлонного шоу-змагання

Різдвяна гонка-2021: де та коли дивитися, розклад біатлонного шоу-змагання

Честь України захищатимуть Юлія Джима та Дмитро Підручний.

У вівторок, 28 грудня, в Німеччині відбудеться традиційна Різдвяна гонка з біатлону. Як і минулого року, через пандемію коронавірусу змагання були перенесені з Гельзенкірхена до Рупольдингу.

Загалом, на старт вийдуть 10 пар учасників. Україну цьогоріч представлять Юлія Джима та Дмитро Підручний.

СПИСОК УЧАСНИКІВ РІЗДВЯНОЇ ГОНКИ-2021

Ванесса Гінц / Бенедикт Долль (Німеччина);

Яніна Геттіх / Ерік Лессер (Німеччина);

Ліза Тереза Гаузер / Фелікс Ляйтнер (Австрія);

Доротея Вірер / Лукас Гофер (Італія);

Емма Лундер / Скотт Гоу (Канада);

Юлія Джима / Дмитро Підручний (Україна) ;

Маркета Давідова / Міхал Крчмаж (Чехія);

Марі Едер / Теро Сеппяля (Фінляндія);

Лєна Хеккі / Йоша Буркгальтер (Швейцарія);

Євгенія Буртасова / Матвій Єлісеєв (Росія).

Зазначимо, що Різдвяна гонка складається з двох частин змішаної естафети - масстарту та переслідування. Переможці та призери визначаться за результатами пасьюту.

РОЗКЛАД РІДЗВЯНОЇ ГОНКИ-2021 І ДЕ ДИВИТИСЯ

19:10 - масстарт

20:20 - гонка переслідування

Різдвяну гонку-2021, як масстарт, так і переслідування, у прямому ефірі покаже телеканал Eurosport 1. ТСН Проспорт оперативно висвітлюватиме результати та головні події навколо цієї гонки.

ЯК УКРАЇНА ВИСТУПАЛА В РІЗДВЯНИХ ГОНКАХ

Україна 13 разів брала участь у "Різдвяній гонці" та двічі перемагала - у 2008 та 2014 роках. На п’єдестал пошани "синьо-жовті" підіймалися шість разів. Зокрема і в 2019 році, коли Анастасія Меркушина та Дмитро Підручний вибороли срібні нагороди.

Торік Україну в Різдвяній гонці представляли Віта Семеренко та Дмитро Підручний. Наша команда фінішувала дев'ятою з десяти пар учасників.

МЕДАЛІ УКРАЇНИ НА РІЗДВЯНИХ ГОНКАХ

2008 - Хвостенко / Дериземля ("золото")

2009 - Хвостенко / Дериземля ("срібло")

2011 - Валентина Семеренко / Семенов ("срібло")

2013 - Підгрушна / Дериземля ("срібло")

2014 - Валентина Семеренко / Семенов ("золото")

2019 - Меркушина / Підручний ("срібло")