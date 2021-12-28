Різдвяна гонка-2021: де та коли дивитися, розклад біатлонного шоу-змагання

Честь України захищатимуть Юлія Джима та Дмитро Підручний.
У вівторок, 28 грудня, в Німеччині відбудеться традиційна Різдвяна гонка з біатлону. Як і минулого року, через пандемію коронавірусу змагання були перенесені з Гельзенкірхена до Рупольдингу.
Загалом, на старт вийдуть 10 пар учасників. Україну цьогоріч представлять Юлія Джима та Дмитро Підручний.
СПИСОК УЧАСНИКІВ РІЗДВЯНОЇ ГОНКИ-2021
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Ванесса Гінц / Бенедикт Долль (Німеччина);
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Яніна Геттіх / Ерік Лессер (Німеччина);
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Ліза Тереза Гаузер / Фелікс Ляйтнер (Австрія);
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Доротея Вірер / Лукас Гофер (Італія);
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Емма Лундер / Скотт Гоу (Канада);
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Юлія Джима / Дмитро Підручний (Україна);
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Маркета Давідова / Міхал Крчмаж (Чехія);
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Марі Едер / Теро Сеппяля (Фінляндія);
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Лєна Хеккі / Йоша Буркгальтер (Швейцарія);
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Євгенія Буртасова / Матвій Єлісеєв (Росія).
Зазначимо, що Різдвяна гонка складається з двох частин змішаної естафети - масстарту та переслідування. Переможці та призери визначаться за результатами пасьюту.
РОЗКЛАД РІДЗВЯНОЇ ГОНКИ-2021 І ДЕ ДИВИТИСЯ
- 19:10 - масстарт
- 20:20 - гонка переслідування
Різдвяну гонку-2021, як масстарт, так і переслідування, у прямому ефірі покаже телеканал Eurosport 1. ТСН Проспорт оперативно висвітлюватиме результати та головні події навколо цієї гонки.
ЯК УКРАЇНА ВИСТУПАЛА В РІЗДВЯНИХ ГОНКАХ
Україна 13 разів брала участь у "Різдвяній гонці" та двічі перемагала - у 2008 та 2014 роках. На п’єдестал пошани "синьо-жовті" підіймалися шість разів. Зокрема і в 2019 році, коли Анастасія Меркушина та Дмитро Підручний вибороли срібні нагороди.
Торік Україну в Різдвяній гонці представляли Віта Семеренко та Дмитро Підручний. Наша команда фінішувала дев'ятою з десяти пар учасників.
МЕДАЛІ УКРАЇНИ НА РІЗДВЯНИХ ГОНКАХ
2008 - Хвостенко / Дериземля ("золото")
2009 - Хвостенко / Дериземля ("срібло")
2011 - Валентина Семеренко / Семенов ("срібло")
2013 - Підгрушна / Дериземля ("срібло")
2014 - Валентина Семеренко / Семенов ("золото")
2019 - Меркушина / Підручний ("срібло")