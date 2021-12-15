Різдвяна гонка-2021: названо нове місце проведення біатлонного супершоу

Традиційне виставкове змагання заплановане на 28 грудня.

Стало відомо, де відбудеться Різдвяна гонка-2021 з біатлону. Традиційно шоу-змагання приймав стадіон у Гельзенкірхені, однак другий рік поспіль через пандемію коронавірусу гонку вирішили перенести до Рупольдингу.

Через карантинні обмеження на трибуни не пустять глядачів.

"Ми всі з нетерпінням чекали на повернення на "Шальке" цієї зими. Але я справді вдячний за те, що Різдвяна гонка знову може відбутися в Рупольдингу. Шанувальники біатлону можуть розраховувати, що побачать по ТБ цікаві змагання", - сказав очільник Німецького лижного союзу Франц Штайнле в інтерв'ю Chiemgau24.

Різдявяна гонка-2021 відбудеться у вівторок, 28 грудня. Очікується, що на старт вийдуть 10 пар учасників. Списки команд організатори оприлюднять пізніше.

Традиційно, до програми Різдвяної гонки входять масстарт та гонка переслідування, за підсумками якої визначаються переможці та призери.

Україна 13 разів брала участь у "Різдвяній гонці" та двічі перемагала - у 2008 та 2014 роках.

На п’єдестал пошани "синьо-жовті" підіймалися шість разів. Зокрема і в 2019 році, коли Анастасія Меркушина та Дмитро Підручний вибороли срібні нагороди.

Минулого року Україну в Різдвяній гонці представляли Віта Семеренко та Дмитро Підручний. Наша команда фінішувала дев'ятою з десяти пар учасників.

МЕДАЛІ УКРАЇНИ НА РІЗДВЯНИХ ГОНКАХ

2008 - Хвостенко / Дериземля ("золото")

2009 - Хвостенко / Дериземля ("срібло")

2011 - Валентина Семеренко / Семенов ("срібло")

2013 - Підгрушна / Дериземля ("срібло")

2014 - Валентина Семеренко / Семенов ("золото")

2019 - Меркушина / Підручний ("срібло")

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