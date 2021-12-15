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Різдвяна гонка-2021: названо нове місце проведення біатлонного супершоу

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Різдвяна гонка-2021: названо нове місце проведення біатлонного супершоу

twitter.com/NordicMag

Традиційне виставкове змагання заплановане на 28 грудня.

Стало відомо, де відбудеться Різдвяна гонка-2021 з біатлону. Традиційно шоу-змагання приймав стадіон у Гельзенкірхені, однак другий рік поспіль через пандемію коронавірусу гонку вирішили перенести до Рупольдингу.

Через карантинні обмеження на трибуни не пустять глядачів.

"Ми всі з нетерпінням чекали на повернення на "Шальке" цієї зими. Але я справді вдячний за те, що Різдвяна гонка знову може відбутися в Рупольдингу. Шанувальники біатлону можуть розраховувати, що побачать по ТБ цікаві змагання", - сказав очільник Німецького лижного союзу Франц Штайнле в інтерв'ю Chiemgau24.

Різдявяна гонка-2021 відбудеться у вівторок, 28 грудня. Очікується, що на старт вийдуть 10 пар учасників. Списки команд організатори оприлюднять пізніше.

  • Традиційно, до програми Різдвяної гонки входять масстарт та гонка переслідування, за підсумками якої визначаються переможці та призери.
  • Україна 13 разів брала участь у "Різдвяній гонці" та двічі перемагала - у 2008 та 2014 роках.
  • На п’єдестал пошани "синьо-жовті" підіймалися шість разів. Зокрема і в 2019 році, коли Анастасія Меркушина та Дмитро Підручний вибороли срібні нагороди.
  • Минулого року Україну в Різдвяній гонці представляли Віта Семеренко та Дмитро Підручний. Наша команда фінішувала дев'ятою з десяти пар учасників.

МЕДАЛІ УКРАЇНИ НА РІЗДВЯНИХ ГОНКАХ

2008 - Хвостенко / Дериземля ("золото")

2009 - Хвостенко / Дериземля ("срібло")

2011 - Валентина Семеренко / Семенов ("срібло")

2013 - Підгрушна / Дериземля ("срібло")

2014 - Валентина Семеренко / Семенов ("золото")

2019 - Меркушина / Підручний ("срібло")

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