Різдвяна гонка-2023 з біатлону: стало відомо, хто представить Україну

Україна визначилася зі складом на традиційну щорічну Різдвяну гонку з біатлону, яка відбудуться 28 грудня у німецькому Гельзенкірхені.

Як повідомляє офіційний сайт змагання, від "синьо-жовтих" на старт вийдуть Юлія Джима і Дмитро Підручний.

Обидва лідери збірної України з біатлону пропустили перший етап Кубка світу в Естерсунді через проблеми зі здоров'ям, однак візьмуть участь у другому етапі в австрійському Гогфільцені, який триватиме від 8-го до 10 грудня.

Джима та Підручний вдруге виступлять разом у Різдвяній гонці. 2021 року вони посіли друге місце у масстарті, але за підсумками переслідування опустилися на восьму позицію.

Різдвяна гонка складається з двох частин змішаної естафети – масстарту та переслідування. Переможці визначаться за результатами персьюту.

Додамо, що Україна 15 разів брала участь у Різдвяній гонці та двічі перемагала. 2008 року це вдалося Андрію Дериземлі та Оксані Хвостенко, а 2014-го – Сергію Семенову та Валентині Семеренко. На п'єдестал пошани "синьо-жовті" піднімалися шість разів.

Минулого року Україну в Різдвяній гонці представляли Юлія Джима та Антон Дудченко. У підсумку наша команда фінішувала восьмою. Своєю чергою, перед початком масстарту Дудченко переміг у конкурсі стрільців, який раніше двічі поспіль вигравав Дмитро Підручний.

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