Різдвяна казка: ексгравець "Барселони" зробив подарунок 15 юнакам із рідного клубу

Спортсмен не забуває, де зробив перші кроки у футболі.

Захисник "Ніцци" Жан-Клер Тодібо влаштував різдвяні канікули для гравців грецького клубу "Лілас".

Про це повідомляє RMC Sport.

Він сплатив дводенне перебування у Французькій Рив'єрі для 15 юних футболістів та 5 дорослих, які супроводжували делегацію.

Зазначається, що Тодібо подбав про все: квитки на літак, готель, подарунки та запрошення на матч "Ніцца" – "Ланс" (2:1), який відбувся у середу, 22 січня.

"Ніколи не можна забувати, звідки ви. Для мене було важливо зробити щось для дітей, які грають у моєму колишньому клубі. Я давно цього хотів. Сподіваюся, вони були так само щасливі, як і я, що мені вдалося привезти та організувати все" , – сказав футболіст.

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