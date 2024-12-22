"Різдвяний подарунок від суддів": Ф'юрі не визнав поразку від Усика в реванші

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Тайсон Ф'юрі прокоментував поразку в реванші від володаря титулів WBC, WBA, WBO та IBO Олександра Усика.

Британський боксер не погодився з вердиктом суддів, які одноголосно віддали перемогу українцю: тричі по 116-112.

"Я знову думав, що виграв бій, але зі мною обійшлися, як із Ларрі Холмсом. Я весь час йшов уперед. Коли не завершуєш нокаутом, може статися таке. Я відчув трохи різдвяного настрою, думаю, він отримав маленький різдвяний подарунок від суддів", – сказав Ф'юрі.

"Френк Воррен (промоутер Ф'юрі – прим.) віддав мені перевагу в 3 або 4 раунди. Багато людей бачили, що я переміг з перевагою в щонайменше 2 раунди.

Я не знаю. Послухайте, що є, те є. Я не збираюся плакати над розлитим молоком. Це сталося зараз. Бокс завжди був у моєму житті, і в ньому ти не можеш змінити жодних рішень. Ось що відбувається, коли ти не нокаутуєш суперника", – заявив британець на пресконференції після бою.

Зазначимо, що поразку від Усика в першому поєдинку "Циганський король" також не визнав. Тоді британець заявив, що судді віддали перемогу його супернику через війну в Україні.

На відміну від першого бою, в реванші Усик – Ф'юрі на кону не стояло звання абсолютного чемпіона світу, оскільки раніше Олександр відмовився від титулу IBF. Тепер ним володіє британець Даніель Дюбуа, який уже встиг захистити його, нокаутувавши свого співвітчизника Ентоні Джошуа.

Нагадаємо, у ніч проти 19 травня 2024 року Усик роздільним рішенням суддів переміг Ф'юрі у поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі. Наприкінці дев'ятого раунду Олександр відправив суперника в нокдаун.

Таким чином, Олександр захистив пояси WBO, WBA, IBO та IBF, а також відібрав у "Циганського короля" титул WBC. Усик став першим абсолютним чемпіоном світу в надважкому дивізіоні у XXI столітті.

До цього останнім "абсолютом" у хевівейті був Леннокс Льюїс, який здобув цей статус 1999 року, коли переміг Евандера Холіфілда. Тоді на кону стояли титули WBA, WBC та IBF. Пояс WBO було визнано рівноцінним 2007 року, тому Усик став першим в історії "абсолютом" у надважкій вазі з чотирма головними титулами.

Читайте також:

Дюбуа після перемоги Усика над Ф'юрі викликав його на бій за звання "абсолюта" – відповідь українця

Усик розповів, кому присвячує перемогу над Ф'юрі в реванші

Усик дав перший коментар після перемоги над Ф'юрі в реванші: що сказав український чемпіон