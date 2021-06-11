"Ризикуєте збанкрутувати": у Львові безкоштовно наливатимуть пиво за кожен гол у ворота Росії

Оригінальна акція від організаторів Lviv Fan Festival.

У львівській фан-зоні під час матчу 1-го туру групового етапу Чемпіонату Європи-2020 між збірними Бельгії та Росії на вболівальників чекатиме приємний сюрприз.

Організатори фестивалю будуть безкоштовно наливати фанатам по 100 келихів пива за кожен гол бельгійців у ворота росіян.

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"Вболівай по-новому! Хай вата палає, а пиво ся наливає!", - йдеться на сторінці фестивалю в Instagram.

Зазначається, що вартість квитка за вхід на Lviv Fan Festival коштує 50 гривень.

Українські уболівальники схвально відреагували на такий маркетинговий хід: "Неперевершена акція", "Ай, молодці! Шикарна акція", "Та ви ж ризикуєте збанкрутувати, пива хоч вистачить?"

Поєдинок Бельгія - Росія відбудеться в суботу, 12 червня, в Санкт-Петербурзі. Початок зустрічі - о 22:00.

Бельгія та Росія виступають у групі В, де їхніми суперниками також є Данія та Фінляндія. В 1/8 фіналу вийдуть 2 найсильніші збірні кожного квартету і 4 володарі найкращих третіх місць.

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Фінальний турнір Євро-2020 повинен був відбутися від 12 червня до 12 липня 2020 року у 12 містах континенту, але через пандемію коронавірусу був відкладений на рік .

. Нові дати проведення турніру: 11 червня - 11 липня 2021 року.

Через неготовність пустити на трибуни вболівальників УЄФА скоротив кількість міст-господарів Євро-2020 з 12 до 11: Севілья замінила Більбао, а матчі, які повинен був прийняти Дублін, розподілили між Санкт-Петербургом і Лондоном.

Збірна України на майбутньому Чемпіонаті Європи зіграє проти Нідерландів, Австрії та Північної Македонії. Поєдинки заплановані в Амстердамі і Бухаресті.

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