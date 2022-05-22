"Ризикують своїм життям за шанс на щасливе життя": срібна призерка Діамантової ліги зворушливо подякувала ЗСУ

"Ризикують своїм життям за шанс на щасливе життя": срібна призерка Діамантової ліги зворушливо подякувала ЗСУ

Бігунка Вікторія Ткачук, яка принесла Україні "срібло" другого етапу сезону Діамантової ліги, подякувала українським захисникам.

Українська спорсменка мріє, щоб в Україні якомога швидше настав мир.

Про це Ткачук написала на своїй сторінці в Instagram.

"У відображенні, тепер уже невід’ємного атрибуту для мене на змаганнях, моїх окулярах, – мирне небо!

Єдина мрія зараз – таке ж мирне небо над Україною! Вчора розпочала свій сезон вперше з Діамантової ліги. Друге місце – дуже приємний емоційний бонус для мене після напруженої підготовки до цього сезону!

Але це було вчора і сезон лише почався! І ще потрібно багато працювати для того, щоб показувати результати ще кращі та піднімати прапор України!

Дуже вдячна кожному за слова підтримки! А особливо нашим воїнам за те, що вони ризикують своїм життям, щоб цей шанс на щасливе життя вдома був у нас", – написала спорсменка.

Нагадаємо, що українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук стала призеркою другого етапу Діамантової ліги-2022 в англійському Бірмінгемі.

Читайте також:

Зворушлива мить: Зінченко огорнув чемпіонський кубок АПЛ українським прапором та заплакав (відео)

Гравець "Динамо" дебютним голом завершив виступ у складі чемпіона Польщі (відео)

Українська каноїстка виборола друге "золото" на етапі Кубка світу в Чехії