"Різко суперечать": у "Формулі-1" відреагували на скандальну заяву свого ексочільника щодо відданості Путіну

"Різко суперечать": у "Формулі-1" відреагували на скандальну заяву свого ексочільника щодо відданості Путіну

"Формула-1" опублікувала офіційну заяву у відповідь на сміховинне висловлювання колишнього боса організації Берні Екклстоуна про війну в Україні, яку розв'язала РФ.

Зазначимо, нещодавно 91-річний функціонер заявив про відданість щодо російського диктатора - Володимира Путіна. Ба більше, британський бізнесмен звинуватив Україну та її президента Володимира Зеленського в тому, що не було нічого зроблено для запобігання війні.

Утім, у "Формулі-1" цю заяву не підтримують саме від свого імені.

"Коментарі, зроблені Берні Екклстоуном, є лише його особистим поглядом, і вони дуже різко контрастують із позицією сучасних цінностей нашого спорту", - йдеться в офіційній заяві керівництва "королівських перегонів".

Екклстоун керував "Формулою-1" від 1978 до 2017 роки;

У своїх інтерв'ю бізнесмен неодноразово хвалив режими Адольфа Гітлера та власне Путіна. 2019 року Екклстоун заявляв, що хотів би, щоб Путін захопив Європу.

Після повномасштабного вторгнення РФ до України нинішнє керівництво виявилося значно розумнішим, ніж Екклстоун, та розірвало контракт на проведення етапу Гран-прі "Формули-1" на території країни-окупантки. Контракт "Формули-1" з Росією був розрахований до 2025 року. Від 2014 року етап відбувався в Сочі, від сезону-2023 Гран-прі Росії планували проводити на новій трасі "Ігора Драйв" під Санкт-Петербургом.

Раніше розповідалося про те, що сина російського мільярдера вигнали з команди Формули-1 через вторгнення РФ до України.

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