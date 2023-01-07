РНБО запровадила персональні санкції проти футболіста-зрадника Тимощука: що вони передбачають

Екскапітан збірної України з футболу покараний терміном на 10 років.

Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким ввів у дію рішення РНБО про санкції щодо російських та деяких українських культурних діячів. Серед 119 покараних осіб опинився колишній капітан збірної України з футболу Анатолій Тимощук.

Відповідне рішення з'явилося на сайті президента України.

Персональні санкції застосовані до Тимощука терміном на 10 років. Йому заборонено в'їзд до України. Також він позбавлений усіх державних нагород, не має права на отримання у власність земельних ділянок, блоковано всі його активи – фінанси, рухоме та нерухоме майно.

Нагадаємо, від початку збройної агресії Росії проти України Тимощук ніяк не засудив дії окупантів, а також продовжив працювати в тренерському штабі санкт-петербурзького "Зеніта". Своєю чергою, батько Анатолія, який проживає в Луцьку, записався до тероборони міста.

Тимощук був рекордсменом за кількістю зіграних матчів за збірну України (144). Проте 11 березня Анатолія офіційно викреслили з історії українського футболу. Його позбавили всіх титулів, нагород, почесних звань, тренерської ліцензії та довічно заборонили займатися футбольною діяльністю на території України. Також у Тимощука відібрали звання "Почесного громадянина міста Луцьк".

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