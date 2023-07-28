"Робимо унікальний виняток": президент МОК надіслав листа Харлан щодо її кваліфікації на ОІ-2024

Президент Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Томас Бах адресував листа українській шаблістці Ользі Харлан, у якому сповістив про рішення надати їй автоматичну ліцензію на Олімпійські ігри-2024, які відбудуться в Парижі.

У своєму зверненні очільник МОК висловив підтримку Харлан і зазначив, що Міжнародний олімпійський комітет "і надалі буде повністю солідарним з українськими спортсменами та олімпійською спільнотою України".

"Мені, як колезі-фехтувальнику, неможливо уявити, що ви відчуваєте в цей момент. Війна проти вашої країни, страждання людей в Україні, невизначеність навколо вашої участі на ЧС з фехтування в Мілані, важкі внутрішні конфлікти, які можуть бути у вас і багатьох ваших колег, а потім події, які розгорталися вчора – все це американські гірки емоцій і почуттів. Чудово, як ви справляєтеся з цією неймовірно важкою ситуацією, і я хотів би висловити вам свою повну підтримку.

Враховуючи вашу унікальну ситуацію, МОК виділить вам додаткову квоту на Олімпійські ігри-2024, якщо ви не зможете пройти кваліфікацію протягом періоду, що залишився. Ми робимо цей унікальний виняток також тому, що поточні процедури в жодному разі не компенсують кваліфікаційні бали, які ви втратили через свою дискваліфікацію.

Зрозуміло, що ви повинні відповідати іншим критеріям прийнятності, як і будь-яка інша спортсменка. Будьте впевнені, що МОК і надалі буде повністю солідарним з українськими спортсменами та олімпійською спільнотою України в ці надзвичайно важкі часи", – написав Бах у листі до Харлан.

Лист голови МОК Томаса Баха до Ольги Харлан / Фото: facebook.com/vgytzait

Нагадаємо, 27 липня Харлан дискваліфікували з чемпіонату світу-2023 з фехтування, який відбувається в Мілані, через відмову потиснути руку росіянці Анні Смірновій після перемоги над нею в поєдинку першого раунду.

Організатори турніру виключили українку зі змагань через відсутність "прояву поваги" до спортсменки з держави-терористки, яка виступала в нейтральному статусі. ТСН.ua зібрав усі подробиці цього скандалу.

Нагадаємо, Ольга у відеозверненні емоційно прокоментувала скандал із дискваліфікацією. Також Харлан назвала винних у її дискваліфікації на ЧС з фехтування.

Скандал із Харлан і росіянкою: МОК не змовчав

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