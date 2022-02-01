Робот хотів відібрати їжу: російська фігуристка потрапила у курйозну ситуацію на Олімпіаді-2022 (відео)

Медведєва мало не лишилася голодною.

Російська фігуристка Євгенія Медведєва зіткнулася з невеличкими проблемами на Олімпійських Іграх у Пекіні.

У зв'язку з пандемією організатори Ігор-2022 закупили як обслуговуючий персонал кілька роботів-доставників. Саме з представником розумної техніки Медведєвій так і не вдалося потоваришувати.

Про це фігуристка розповіла в Instagram.

На кадрах видно, як до їдальні до неї під'їжджає робот-кур'єр. Спортсменка встигла забрати лише тарілку із супом, а після цього натиснула кнопку на екрані. Робот через деякий час зачинив дверцята і поїхав від Медведєвої, так і не віддавши їй частину замовлення.

"Гей, почекай, я не забрала! Я не забрала їжу! Віддай, віддай", - намагалася налагодити діалог Медведєва з роботом.

Через деякий час він все ж таки повернувся до спортсменки, і та зуміла забрати своє замовлення повністю.

Олімпійські ігри-2022 відбудуться від 4-го до 20 лютого. Все найважливіше, що варто знати про майбутні змагання в столиці Піднебесної, читайте в нашому матеріалі .

. Під час зимової Олімпіади в Пекіні проводитимуться змагання з 15 дисциплін у семи видах спорту. Нові дисципліни з’являться у бобслеї, шорт-треку, лижному фристайлі, стрибках з трампліну та сноуборді;

Усього розіграють 109 комплектів медалей.

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