Робота над помилками: Петраков оголосив несподіваний склад збірної України на матч проти Вірменії

Збірна України проведе матч 5-го туру групової стадії Ліги націй сезону-2022/23 проти національної команди Вірменії. Стали відомі стартові склади команд на поєдинок.

У суботу, 24 вересня, відбудеться матч першого туру групового етапу Ліги націй сезону-2022/23 між збірними України та Вірменії.

Команди визначилися зі стартовими складами на поєдинок.

Головний тренер "синьо-жовтих" після провалу команди у матчі проти Шотландії вирішив повністю змінити "старт" команди

Україна: Лунін, Забарний, Кривцов, Качараба, Тимчик, Сидорчук, Ігнатенко, Миколенко, Зубков, Циганков, Яремчук

Запасні: Волинець, Різник, Бондар, Михайліченко, Степаненко, Ярмоленко, Маліновський, Мудрик, Довбик, Піхальнок, Караваєв, Матвієнко

Вірменія: Юрченко, Дашян, Амбарцумян, Мкоян (к), Чалишир, Маргарян, Бічахчян, Григорян, Байрамян, Барсегян, Селараян

Запасні: Мкртчян, Восканян, Монрой, Мурадян, Серобян, Бучнєв, Галстян, Арутюнян, Бегларян, Акопян, Шагоян, Мкртчян.

Матч Вірменія - Україна розпочнеться о 16:00. На нашому сайті доступна онлайн-трансляція поєдинку.

За підсумками чотирьох турів збірна України з 7 очками розташовується на другій позиції у своєму квартеті. Лідирує з 9 балами Шотландія. Третю та четверту сходинки посідають Ірландія (4) та Вірменія (3).

Після гри з Вірменією команда Олександра Петракова в заключному поєдинку Ліги націй-2022/23 зустрінеться з Шотландією. Матч відбудеться 27 вересня у Кракові.

Переможець групи 1 Ліги B, де виступає збірна України, отримає право провести наступний сезон Ліги націй в елітній Лізі А. Команда, яка посяде останнє місце в квартеті, опуститься до Ліги C.

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