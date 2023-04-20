Родина Шумахера судитиметься з німецьким журналом через інтерв'ю, вигадане штучним інтелектом

"Червоний барон" не з'являвся на публіці від 2013 року, коли отримав черепно-мозкову травму.

Сім'я семиразового чемпіона Формули-1 Міхаеля Шумахера планує судовий позов проти німецького тижневика Die Aktuelle, який опублікував фейкове "інтерв'ю" зі знаменитим пілотом.

Про це повідомляє видання Reuters.

Німецький журнал вирішив скористатися програмою штучного інтелекту та з її допомогою згенерував відповіді на запитання до Шумахера.

Матеріал під назвою "Моє життя повністю змінилося" вийшов на першій сторінці журналу з фотографією Шумахера під заголовками "Перше інтерв'ю" та "Світова сенсація".

This week German magazine Die Aktuelle is getting lots of pushback for running what they billed to be: “Michael Schumacher: the first interview!”



The tabloid used the AI-generated conversation platform https://t.co/b7OU3bmE6E to mimic the former World Champion pic.twitter.com/ghq8qnQ91U — Sportico (@Sportico) April 19, 2023

Про те, що це не справжнє інтерв'ю Міхаеля, а плоди роботи штучного інтелекту, в журналі було написано дрібним штрифтом, що ввело в оману багатьох читачів.

"Моє життя повністю змінилося після падіння. Це був жахливий час для моєї дружини, дітей та всієї родини", "Я був настільки травмований, що місяцями лежав у штучній комі, інакше мій організм не міг би впоратися з усім", – йдеться у так званому "інтерв'ю".

Що відомо про стан здоров'я Міхаеля Шумахера після черепно-мозкової травми

У грудні 2013 року Шумахер отримав жахливу травму голови під час катання на лижах на гірськолижному курорті Мерібель у французьких Альпах. Гонщику тоді провели кілька термінових операцій, він провів шість місяців у комі.

У вересні 2019-го Міхаеля доставили в кардіологічне відділення однієї з лікарень Парижа, де планувалася операція з пересадки стовбурових клітин у серцеву тканину. Тоді одна зі співробітниць клініки зазначила, що автогонщик був при тямі.

У листопаді того ж року дружину гонщика звинуватили у приховуванні правди про стан Міхаеля. Та відповіла, що він у надійних руках, а конфіденційність про його здоров'я – побажання гонщика.

У вересні 2020-го швейцарський нейрохірург Еріх Рідерер пояснив, чому став Міхаеля після мозкової травми не покращиться.

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