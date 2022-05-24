Roland Garros-2022: Калініна на відмові суперниці вийшла до другого кола, Костюк вилетіла

Roland Garros-2022: Калініна на відмові суперниці вийшла до другого кола, Костюк вилетіла

Українські тенісистки Ангеліна Калініна та Марта Костюк провели свої матчі першого раунду основної сітки Roland Garros-2022.

Калініна, яка посідає 36-те місце світового рейтингу, зуміла подолати стартове коло турніру. А Костюк (№58 WTA), на жаль, припинила боротьбу слідом за Лесею Цуренко та Даяною Ястремською.

Першою суперницею Калініної на змаганнях стала американка Гейлі Батіст (№123 WTA), яка пробилася до основної сітки через кваліфікацію. Поєдинок тривав 39 хвилин - українка лідирувала в першому сеті з рахунком 5:2, а потім Батіст відмовилась продовжувати зустріч через травму ноги.

Костюк стартувала на турнірі матчем проти єгиптянки Маяр Шеріф (№49 WTA). Поєдинок тривав 1 годину 39 хвилин. Українська тенісистка зазнала поразки з рахунком 3:6, 5:7.

Таким чином, на Відкритому чемпіонаті Франції з тенісу залишилася лише одна представниця України. У наступному раунді Калініна змагатиметься проти Джессіки Пегули зі США (№11 WTA) або китаянки Ван Цян (№129 WTA).

Нагадаємо, головна зірка українського тенісу Еліна Світоліна вперше за 11 років пропускає Roland Garros. Раніше повідомлялося, що перша ракетка України вагітна. Світоліна та її коханий, французький тенісист Гаель Монфіс в Instagram назвали стать майбутньої дитини.

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