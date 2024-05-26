Roland Garros-2024: Ястремська та Костюк пробилися до другого кола, Цуренко знялася через травму

У неділю, 26 травня, стартувала основна сітка Roland Garros-2024. Цього дня свої перші матчі на турнірі провели три українські тенісистки: Даяна Ястремська, Марта Костюк та Леся Цуренко.

Ястремська та Костюк здобули непрості перемоги та вийшли до другого кола змагань, а ось Цуренко завершила своїй виступи на мейджорі, знявшись під час поєдинку через травму.

У матчі першого раунду Ястремська у вольовому стилі обіграла австралійку Айлу Томлянович – 3:6, 6:3, 6:3. Українка програла перший сет, але була сильнішою у двох наступних.

Костюк на старті основної сітки перемогла Лауру Пігоссі з Бразилії – 7:5, 6:7, 6:4. У третьому сеті українка програвала з рахунком 0:4, але зуміла наблизитися до суперниці. За рахунку 2:4 гру було перервано через сильний дощ. Після повернення на корт Марта виграла чотири гейми поспіль і в підсумку перемогла в матчі.

Цуренко зустрічалася з хорваткою Донною Векич та вела з рахунком 5:3 у першому сеті. Потім Леся програла три гейми поспіль, а за рахунку 5:6 на користь суперниці схопилася за спину та присіла. Українка взяла медичний тайм-аут, але це їй не допомогло – Цуренко ухвалила рішення знятися з матчу.

У другому колі Ястремська зіграє з китаянкою Яфань Ван, а Костюк позмагається з хорваткою Донною Векич, яка пройшла перший раунд на відмові Цуренко.

Нагадаємо, цього року в основній сітці Відкритого чемпіонату Франції нашу країну представляють шість тенісисток. Еліна Світоліна, Ангеліна Калініна та Юлія Стародубцева матчі першого кола зіграють у понеділок, 27 травня.

Світоліна зустрінеться з чешкою Кароліною Плішковою, Калініна зіграє з колумбійкою Камілою Осоріо, а Стародубцева, яка раніше подолала кваліфікацію, дебютує в основній сітці Roland Garros матчем з іспанкою Крістіною Буксою.

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