"Рома" без Довбика розбила найгіршу команду Серії А та наблизилася до зони єврокубків (відео)

Команда Клаудіо Раньєрі не програє вже десять матчів поспіль у чемпіонаті Італії.

"Рома" українського форварда Артема Довбика вдома розгромила "Монцу" у заключному матчі 26-го туру італійської Серії А сезону-2024/25. Зустріч на "Стадіо Олімпіко" у Римі завершилася з рахунком 4:0 .

Господарі поля ще в першому таймі забезпечили собі комфортний гандикап завдяки голам Алексіса Салемакерса та Ельдора Шомуродова на 10-й і 32-й хвилинах відповідно.

У другій половині матчу римляни довели справу до розгрому. На 73-й хвилині третій м'яч у ворота гостей відправив Анхеліньйо, а на 88-й хвилині остаточний рахунок гри встановив Браян Крістанте.

Довбик не потрапив до заявки на цей поєдинок через травму внутрішньої поверхні стегна. Цього сезону 27-річний українець провів 22 матчі у Серії А, відзначившись 8 голами та 2 асистами.

Огляд матчу "Рома" – "Монца"

Після цієї перемоги "Рома" (40 очок) продовжує посідати 9-те місце у таблиці Серії А, наблизившись до зони єврокубків. Від "Фіорентини", яка йде шостою, "вовки" тепер відстають лише на 2 бали. Варто зазначити, що команда Клаудіо Раньєрі не програла жодного з десяти останніх матчів у чемпіонаті Італії.

"Монца" (14 пунктів) замикає турнірну таблицю Серії А та відстає від 17-ї позиції, яка дозволяє зберегти прописку в елітному дивізіоні, на 9 очок.

У наступному турі "Рома" прийме "Комо", а "Монца" на своєму полі зустрінеться з "Торіно". Обидва матчі відбудуться 2 березня.

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