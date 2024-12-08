"Рома" без Довбика розгромом перервала серію з чотирьох поразок поспіль у Серії А (відео)

Клаудіо Раньєрі здобув свою першу перемогу після повернення до керма римського клубу.

"Рома" розгромила "Лечче" в домашньому матчі 15-го туру італійської Серії А сезону-2024/25. Поєдинок на "Стадіо Олімпіко" у Римі завершився з рахунком 4:1 .

У першому таймі команди обмінялися голами. На 13-й хвилині римлян вивів уперед Алексіс Салемакерс, але на 40-й хвилині у складі гостей відзначився Нікола Крстович.

Після перерви "вовки" забили три голи без відповіді у ворота суперника. Результативних ударів завдавали Джанлука Манчіні (59-та хвилина), Нікколо Пізіллі (66-та хвилина) і Куадіо Коне (86-та хвилина).

Український форвард "Роми" Артем Довбик не потрапив до заявки на матч через хворобу.

Огляд матчу "Рома" – "Лечче"

"Рома" перервала серію з чотирьох поразок поспіль у Серії А. Також це перша перемога римлян після повернення Клаудіо Раньєрі на посаду головного тренера клубу.

Команда Довбика (16 очок) посідає 11-те місце у турнірній таблиці чемпіонату Італії. "Лечче" (13 балів) йде на 16-й позиції.

У наступному турі Серії А римляни на виїзді зіграють проти "Комо", а "Лечче" прийме "Монцу". Обидва матчі відбудуться у неділю, 15 грудня.

Перед цим на підопічних Раньєрі у четвер, 12 грудня, чекає домашній поєдинок 6-го туру основного раунду Ліги Європи з португальською "Брагою".

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