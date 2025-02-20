"Рома" без Довбика здобула вольову перемогу над "Порту" та вийшла до 1/8 фіналу Ліги Європи (відео)

Українець не потрапив до заявки на поєдинок через пошкодження.

"Рома" українського форварда Артема Довбика вдома обіграла "Порту" в матчі-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи сезону-2024/25. Зустріч на "Стадіо Олімпіко" у Римі завершилася з рахунком 3:2 .

Перший поєдинок між командами відбувся тиждень тому в Португалії та завершився внічию з рахунком 1:1.

У матчі-відповіді "дракони" відкрили рахунок на 27-й хвилині завдяки розкішному голу Саму Омородіона в падінні через себе.

Проте ще до перерви "вовки" відповіли своїми двома м'ячами. Дубль оформив Пауло Дібала, відзначившись на 35-й і 39-й хвилинах.

На старті другого тайму портушальський клуб залишився в меншості – пряму червону картку на 51-й хвилині заробив Стівен Еустакіо.

На 84-й хвилині підопічні Клаудіо Раньєрі скористалися чисельною перевагою та втретє за матч вразили ворота гостей – влучного удару завдав Нікколо Пізіллі.

На останніх секундах зустрічі "Порту" скоротив відставання – на 90+6-й хвилині автогол заніс до свого пасиву Девін Ренш, але на підсумок протистояння це вже не вплинуло.

Зазначимо, що Довбик опинився поза заявкою на цей поєдинок через пошкодження привідного м'яза.

Огляд матчу "Рома" – "Порту"

Буде додано незабаром.

Таким чином, "Рома" здолала "Порту" із загальним рахунком 4:3 за сумою двох поєдинків і вийшла до 1/8 фіналу Ліги Європи, де позмагається з "Лаціо" або "Атлетиком" Більбао.

Жеребкування 1/8 фіналу, 1/4 та 1/2 фіналу Ліги Європи відбудеться 21 лютого.

Читайте також:

Ліга чемпіонів: визначилися всі учасники 1/8 фіналу, коли жеребкування

Ліга чемпіонів: результати матчів 1/16 фіналу

Ліга конференцій: розклад і результати матчів 1/16 фіналу