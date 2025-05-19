"Рома" без Довбика обіграла "Мілан" і зберегла шанси на вихід до Ліги чемпіонів (відео)

"Рома" / © facebook.com/officialasroma

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"Рома" вдома обіграла "Мілан" у матчі 37-го туру італійської Серії А сезону-2024/25. Поєдинок на "Стадіо Олімпіко" у Римі завершився з рахунком 3:1 .

Римський клуб вийшов уперед уже на 3-й хвилині завдяки голу Джанлуки Манчіні.

На 21-й хвилині "россонері" залишилися в меншості – пряму червону картку за удар суперника ліктем отримав Сантьяго Хіменес.

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Однак це не завадило гостям зрівняти рахунок на 39-й хвилині, коли точним ударом відзначився Жоау Феліш.

У другому таймі "вовки" все ж скористалися чисельною перевагою та вирвали перемогу. На 58-й хвилині римлян вивів уперед Леандро Паредес, а остаточнйи рахунок гри на 87-й хвилині встанвоив Браян Крістанте.

Український нападник "Роми" Артем Довбик провів весь матч на лавці для запасних. За інформацією ЗМІ, у нього були проблеми з м'язами.

Огляд матчу "Рома" – "Мілан"

Після цієї перемоги "Рома" (66 очок) посідає п'яте місце у Серії А. Від четвертої сходинки та зони Ліги чемпіонів, де зараз розташовується "Ювентус", підопічних Клаудіо Раньєрі відділяє один бал.

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"Мілан" (60 балів) йде на дев'ятій позиції та втратив шанси потрапити до єврокубків.

У заключному турі "Мілан" прийме "Монцу", а "Рома" вирушить у гості до "Торіно". Матчі відбудуться 25 травня.