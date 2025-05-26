"Рома" без Довбика виграла останній матч сезону, але не вийшла до Ліги чемпіонів (відео)

"Торіно" – "Рома" / © facebook.com/officialasroma

Реклама

"Рома" на виїзді обіграла "Торіно" в матчі заключного, 38-го туру італійської Серії А сезону-2024/25. Поєдинок на "Стадіо Олімпіко Гранде Торіно" в Турині завершився з рахунком 0:2 .

Підопічні Клаудіо Раньєрі забили по голу в кожному з таймів. На 18-й хвилині рахунок у грі відкрив Леандро Паредес, реалізувавши пенальті.

На старті другої половини протистояння "вовки" збільшили свою перевагу в рахунку – на 53-й хвилині Алексіс Салемакерс відзначився після передачі Матіаса Суле.

Реклама

Український нападник "Роми" Артем Довбик провів весь матч на лавці для запасних.

Загалом у сезоні Серії А-2024/25 27-річний українець провів 32 поєдинки, в яких забив 12 голів і віддав 2 результативні передачі.

Огляд матчу "Торіно" – "Рома"

Незважаючи на перемогу в цьому матчі, "Рома" (69 очок) залишилася на п'ятому місці в турнірній таблиці Серії А, не зумівши фінішувати у топ-4 та кваліфікуватися до Ліги чемпіонів на наступний сезон. Наступну кампанію "вовки" знову проведуть у Лізі Європи.

"Торіно" (44 бали) завершив чемпіонат на 11-й позиції турнірної таблиці.

Реклама