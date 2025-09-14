ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
88
Час на прочитання
1 хв

"Рома" без Довбика зазнала неочікуваної поразки в Серії А

Команда Джан П'єро Гасперіні втратила перші очки в новому сезоні.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
"Рома" – "Торіно"

"Рома" – "Торіно" / © ФК Рома

"Рома" вдома поступилася "Торіно" в матчі 3-го туру італійської Серії А сезону-2025/26. Поєдинок на "Стадіо Олімпіко" в Римі завершився з рахунком 0:1.

Єдиний гол у цій зустрічі гості забили на 59-й хвилині – відзначився літній новачок "биків" Джованні Сімеоне.

Український форвард римлян Артем Довбик весь матч провів на лавці для запасних.

Огляд матчу "Рома" – "Торіно"

Для команди Джан П'єро Гасперіні це перша втрата очок у новому сезоні. "Рома" з 6 балами наразі посідає четверте місце в Серії А. В активі "Торіно" 4 бали і сьома позиція.

У наступному турі "Рома" 21 вересня зійдеться в дербі з "Лаціо". Того ж дня "Торіно" приме "Аталанту".

Дата публікації
Кількість переглядів
88
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie