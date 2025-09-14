- Дата публікації
-
- Категорія
- Проспорт
- Кількість переглядів
- 88
- Час на прочитання
- 1 хв
"Рома" без Довбика зазнала неочікуваної поразки в Серії А
Команда Джан П'єро Гасперіні втратила перші очки в новому сезоні.
"Рома" вдома поступилася "Торіно" в матчі 3-го туру італійської Серії А сезону-2025/26. Поєдинок на "Стадіо Олімпіко" в Римі завершився з рахунком 0:1.
Єдиний гол у цій зустрічі гості забили на 59-й хвилині – відзначився літній новачок "биків" Джованні Сімеоне.
Український форвард римлян Артем Довбик весь матч провів на лавці для запасних.
Огляд матчу "Рома" – "Торіно"
Для команди Джан П'єро Гасперіні це перша втрата очок у новому сезоні. "Рома" з 6 балами наразі посідає четверте місце в Серії А. В активі "Торіно" 4 бали і сьома позиція.
У наступному турі "Рома" 21 вересня зійдеться в дербі з "Лаціо". Того ж дня "Торіно" приме "Аталанту".