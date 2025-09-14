"Рома" без Довбика зазнала неочікуваної поразки в Серії А

"Рома" – "Торіно" / © ФК Рома

"Рома" вдома поступилася "Торіно" в матчі 3-го туру італійської Серії А сезону-2025/26. Поєдинок на "Стадіо Олімпіко" в Римі завершився з рахунком 0:1 .

Єдиний гол у цій зустрічі гості забили на 59-й хвилині – відзначився літній новачок "биків" Джованні Сімеоне.

Український форвард римлян Артем Довбик весь матч провів на лавці для запасних.

Огляд матчу "Рома" – "Торіно"

Для команди Джан П'єро Гасперіні це перша втрата очок у новому сезоні. "Рома" з 6 балами наразі посідає четверте місце в Серії А. В активі "Торіно" 4 бали і сьома позиція.

У наступному турі "Рома" 21 вересня зійдеться в дербі з "Лаціо". Того ж дня "Торіно" приме "Аталанту".