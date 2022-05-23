Рома - Феєнорд: де дивитись і ставки букмекерів на фінал Ліги конференцій

Рома - Феєнорд: де дивитись і ставки букмекерів на фінал Ліги конференцій

У середу, 25 травня, відбудеться фінальний матч третього за значущістю єврокубка - Ліги конференцій.

У вирішальному поєдинку першого в історії розіграшу Ліги конференцій зійдуться італійська "Рома" та нідерландський "Феєнорд".

Володар трофею визначатиметься на "Націонал Арені" в столиці Албанії Тирані. Стартовий свисток головного арбітра пролунає о 22:00 за київським часом.

На шляху до фіналу підопічні Жозе Моурінью в плейоф Ліги конференцій обіграли нідерландський "Вітесс" (0:1, 1:1), норвезький "Буде-Глімт" (2:1, 4:0) і англійський "Лестер" (1:1, 1:0).

"Феєнорд" в плейоф пройшов сербський "Партизан" (2:5, 3:1), чеську "Славію" (3:3, 1:3) та французький "Марсель" (3:2, 0:0).

Де дивитися матч Рома - Феєнорд

На території України фінальний поєдинок Ліги конференцій у прямому ефірі транслюватимуть відеосервіси MEGOGO та Volia TV.

Прогнози букмекерів на матч Рома - Феєнорд

У фінальному протистоянні букмекери віддають незначну перевагу італійському клубу. На перемогу "вовків" в основний час можна поставити з коефіцієнтом 2,37. Нічия - 3,40. Успіх нідерландського колективу за підсумками 90 хвилин гри оцінений коефіцієнтом 3,20.

На те, що команда Моурінью стане переможцем Ліги конференцій приймаються ставки з коефіцієнтом 1,71. Тріумф "Феєнорда" - 2,20.

Нагадаємо, раніше відбувся фінал другого за престижністю єврокубка - Ліги Європи. Володарем трофею став німецький "Айнтрахт" - франкфуртці в серії пенальті здолали шотландський "Рейнджерс".

Фінал головного клубного євротурніру - Ліги чемпіонів - відбудеться в суботу, 28 травня, в Парижі. Трофей розіграють англійський "Ліверпуль" і мадридський "Реал". Стежте за онлайн-трансляцією матчу на нашому сайті.

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