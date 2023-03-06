"Рома" подужала "Ювентус" у матчі з вилученням за 40 секунд та піднялась до зони Ліги чемпіонів (відео)

Нападник туринців максимально швидко заробив червону картку після виходу на заміну.

"Рома" перемогла "Ювентус" у домашньому матчі 25-го туру італійської Серії А – 1:0 .

Єдиний гол у цій зустрічі підопічні Жозе Моурінью забили після перерви. На 53-й хвилині Джанлука Манчіні відзначився точним ударом з-за меж штрафного майданчика.

Зазначимо, що завершували поєдинок туринці в меншості. На останній хвилині основного часу пряму червону картку отримав форвард "б'янконері" Мойзе Кін, який тільки за 40 секунд до цього вийшов на заміну.

Огляд матчу

"Рома" (47 очок) випередила "Мілан" за додатковими показниками і піднялася на четверте місце в Серії А, яке дозволяє потрапити до Ліги чемпіонів.

"Ювентус" (35 балів) перервав свою чотириматчеву переможну серію в Серії А та наразі посідає восьму позицію. На початку цього року туринський клуб позбавили 15 очок у чемпіонаті Італії через фінансові махінації.

У наступному турі римляни 12 березня приймуть "Сассуоло", а туринці вдома зіграють проти "Сампдорії".

Перед цим обидва клуби 9 березня проведуть перші матчі 1/8 фіналу Ліги Європи: підопічні Моурінью приймуть іспанський "Реал Сосьєдад", а команда Массіміліано Аллегрі на своєму полі зійдеться з німецьким "Фрайбургом".

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