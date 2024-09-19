"Рома" призначила нового головного тренера: хто працюватиме з Довбиком

Італійська "Рома" оголосила про призначення хорвата Івана Юрича на посаду головного тренера.

Про це повідомляється на офіційному сайті клубу.

Контракт Юрича з "вовками" розрахований до завершення поточного сезону.

За інформацією La Gazette dello Sport, угода передбачає можливість подовження ще на рік, якщо Юрич виведе римлян до основного етапу Ліги чемпіонів.

У своїй тренерській кар'єрі Юрич має досвід роботи з італійськими "Мантовою", "Кротоне, "Дженоа", "Вероною" та "Торіно", який залишив влітку цього року.

Біля керма римського клубу Іван змінив Даніеле Де Россі, якого напередодні було звільнено.

Після чотирьох турів "Рома" посідає 16-те місце в турнірній таблиці Серії А, набравши лише три очки.

В останньому поєдинку "Рома" з дебютним голом українського форварда Артема Довбика втратила перемогу над "Дженоа" (1:1) українського півзахисника Руслана Малиновського.

У наступному турі Серії А римляни 22 вересня прийматимуть "Удінезе".

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