- Дата публікації
-
- Категорія
- Проспорт
- Кількість переглядів
- 99
- Час на прочитання
- 1 хв
"Рома" призначила нового головного тренера: хто працюватиме з Довбиком
Джен П'єро Гасперіні очолив римський клуб.
"Рома" оголосила про призначення Джан П'єро Гасперіні на посаду головного тренера команди.
67-річний італійський фахівець підписав з римським клубом контракт терміном до червня 2028 року, повідомляється на офіційному сайті "вовків".
На посаді керманича римлян Гасперіні замінив Клаудіо Раньєрі, який очолював команду від листопада минулого року.
Угода Раньєрі з "Ромою" була розрахована до кінця сезону-2024/25. У ній передбачалося, що далі Клаудіо перейде на посаду головного виконавчого директора, де він буде радником власника з усіх спортивних питань у клубі, а також допомагатиме з пошуком нового головного тренера.
На момент приходу Раньєрі римляни посідали лише 12-те місце у турнірній таблиці Серії А. Фінішували "вовки" на п'ятій позиції, кваліфікувавшись до Ліги Європи на наступний сезон.
Останнім місце роботи Гасперіні була "Аталанта", яку він очолював упродовж 9 років. Під його керівництвом "бергамаски" тричі стали бронзовим призером Серії А, а також виграли перший в історії клубу єврокубковий трофей – Лігу Європи.
Раніше Гасперіні також очолював "Кротоне", "Дженоа", "Інтер" та "Палермо".
Нагадаємо, у складі "Роми" виступає український форвард Артем Довбик. У сезоні-2024/25 він зіграв за клуб 45 матчів у всіх турнірах, забив 17 голів та віддав 4 результативні передачі.