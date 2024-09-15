"Рома" з дебютним голом Довбика втратила перемогу над "Дженоа" та Малиновським у Серії А (відео)

"Дженоа" Руслана Малиновського та "Рома" Артема Довбика зіграли внічию в матчі 4-го туру італійської Серії А сезону-2024/25. Поєдинок у місті Генуя завершився з рахунком 1:1 .

На 37-й хвилині рахунок у грі відкрив Довбик – український форвард вдало зіграв на добиванні після удару Нікколо Пізіллі.

Спочатку арбітр не зарахував гол через нібито офсайд в одноклубника Артема, але після тривалого перегляду відеоповтору (VAR) вказав на центр поля.

Це дебютний гол і перша результативна дія Довбика у 4 матчах за римський клуб.

Однак здобути першу перемогу цього сезону римляни так і не змогли. У компенсований до другого тайму час, на 90+6-й хвилині, "грифонів" від поразки врятував гол Коні Де Вінтера.

Зазначимо, що Довбик вийшов у стартовому складі "вовків" і був замінений на 81-й хвилині. Своєю чергою, Малиновський розпочав гру на лавці для запасних і вийшов на поле одразу після перерви.

Огляд матчу "Дженоа" – "Рома"

"Рома" ще не виграла жодного матчу цього сезону та з трьома очками після чотирьох турів посідає 15-те місце у Серії А. "Дженоа" (5 балів) розташовується на дев'ятій позиції.

У наступному турі Серії А команда Даніеле Де Россі 22 вересня прийме "Удінезе", а генуезці днем раніше на виїзді позмагаються з "Венецією".

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