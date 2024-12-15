"Рома" з Довбиком драматично поступилася одному з аутсайдерів чемпіонату Італії (відео)

Артем відіграв весь другий тайм поєдинку проти "Комо".

"Рома" на виїзді зазнала поразки від "Комо" в матчі 16-го туру італійської Серії А сезону-2024/25. Поєдинок на стадіоні "Джузеппе Сінігалья" в місті Комо завершився з рахунком 2:0 .

Обидва голи господарі забили в компенсований до другого тайму час. На 90+3-й хвилині відзначився Алессандро Габріеллоні, а на 90+7-й крапку в цій зустрічі поставив Ніко Пас.

Український форвард римлян Артем Довбик провів на полі весь другий тайм, замінивши у перерві Стефана Ель-Шаараві.

Огляд матчу "Комо" – "Рома"

Буде додано незабаром.