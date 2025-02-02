"Рома" з Довбиком на останніх хвилинах уникла поразки від лідера чемпіонату Італії (відео)

Український форвард вийшов на поле у другому таймі матчу проти "Наполі".

"Рома" українського форварда Артема Довбика зіграла внічию з "Наполі" в домашньому поєдинку 23-го туру італійської Серії А сезону-2024/25. Зустріч на "Стадіо Олімпіко" у Римі завершилася з рахунком 1:1 .

"Партенопейці" відкрили рахунок у цьому протистоянні на 29-й хвилині. Автором точного удару став італійський захисник Леонардо Спінаццола.

Проте наприкінці поєдинку підопічні Клаудіо Раньєрі зуміли вирвати нічию – на 90+2-й хвилині "вовків" врятував від поразки іспанський захисник Анхеліньйо.

Довбик розпочав матч на лавці для запасних і вийшов на поле на 64-й хвилині, замінивши Браяна Крістанте. Результативними діями 27-річний українець не відзначився.

Огляд матчу "Рома" – "Наполі"

Після цього матчу "Рома" (31 очко) посідає 9-те місце таблиці Серії А. "Наполі" (54 бали) продовжує лідирувати, випереджаючи найближчого переслідувача – "Інтер" – на 3 пункти, але "нерадзуррі" мають матч у запасі.

У наступному турі римляни 9 лютого на виїзді позмагаються з "Венецією", а команда Антоніо Конте того ж дня прийме "Удінезе".

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