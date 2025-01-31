"Рома" з Довбиком обіграла "Айнтрахт" і вийшла до плейоф Ліги Європи (відео)

"Вовки" здобули путівку до стикових матчів за право грати в 1/8 фіналу.

Італійська "Рома" українського форварда Артема Довбика перемогла німецький "Айнтрахт" в домашньому поєдинку останнього туру основної стадії Ліги Європи сезону-2024/25. Зустріч на "Стадіо Олімпіко" у Римі завершилася з рахунком 2:0 .

Господарі поля відкрили рахунок наприкінці першого тайму – на 44-й хвилині відзначився Анхеліньо.

На 69-й хвилині "вовки" збільшили свою перевагу. Гол забив Ельдор Шомуродов – узбецький нападник двома хвилинами раніше вийшов на заміну замість Артема Довбика, який грав зі старту матчу.

Огляд матчу "Рома" – "Айнтрахт"

Буде додано незабаром.

Таким чином, "Рома" (12 очок) посіла 15-те місце у загальній турнірній таблиці основного раунду Ліги Європи та пробилася до стикових матчів за право грати в 1/8 фіналу.

"Айнтрахт" (16 балів) фінішував на п'ятій сходинці турнірної таблиці основного етапу Ліги Європи та одразу пройшов до 1/8 фіналу.

Жеребкування стикових матчів Ліги Європи відбудеться 31 січня. Перші поєдинки цієї стадії зіграють 13 лютого, а зустрічі у відповідь – 20 лютого.

Нагадаємо, в оновленому форматі Ліги Європи 36 клубів виступали в єдиній лізі, де зіграли проти восьми різних суперників (чотири матчі вдома і чотири на виїзді). Всі учасники турніру отримали по 2 суперники з 4 різних кошиків.

Вісім найкращих команд основної стадії Ліги Європи напряму потрапили до 1/8 фіналу. Клуби, які посіли у загальній турнірній таблиці місця від 9-го до 24-го, проведуть спарені стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу. Решта завершили виступи в єврокубках.

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