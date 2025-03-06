"Рома" з Довбиком перемогла "Атлетик" у першому матчі 1/8 фіналу Ліги Європи (відео)

На 21-й хвилині українець мав хорошу можливість забити гол, але послизнувся.
"Рома" українського форварда Артема Довбика перемогла "Атлетик" Більбао у першому матчі 1/8 фіналу Ліги Європи сезону-2024/25. Зустріч на Стадіо Олімпіко" у Римі завершилася з рахунком 2:1.
Довбик вийшов на поле у стартовому складі та відіграв 71 хвилину, після чого його замінив Ельдор Шомуродов.
На 21-й хвилині українець мав хорошу можливість забити гол – після закидання від партнера з власної половини поля Артем обіграв захисника, але послизнувся, коли правою ногою бив по воротах.
Перший тайм гри минув без забитих голів. На старті другої половини поєдинку іспанський клуб відкрив рахунок – на 50-й хвилині відзначився Іньякі Вільямс.
Італійська команда дуже швидко відігралася – на 56-й хвилині точного удару завдав Анхеліньйо.
На 86-й хвилині баски залишилися в меншості – другу жовту картку та вилучення заробив Єрай Альварес.
На 90+4-й хвилині підопічні Клаудіо Раньєрі вирвали перемогу – вирішальний гол забив Шомуродов.
Огляд матчу "Рома" – "Атлетик"
Матч-відповідь між "Атлетиком" і "Ромою" відбудеться у четвер, 13 березня, на стадіоні "Сан-Мамес" у Більбао.
Переможець пари "Рома" – "Атлетик" в 1/4 фіналу Ліги Європи позмагається з тріумфатором протистояння "Фенербахче" (Туреччина) – "Рейнджерс" (Шотландія).
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