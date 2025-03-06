"Рома" з Довбиком перемогла "Атлетик" у першому матчі 1/8 фіналу Ліги Європи (відео)

На 21-й хвилині українець мав хорошу можливість забити гол, але послизнувся.

"Рома" українського форварда Артема Довбика перемогла "Атлетик" Більбао у першому матчі 1/8 фіналу Ліги Європи сезону-2024/25. Зустріч на Стадіо Олімпіко" у Римі завершилася з рахунком 2:1 .

Довбик вийшов на поле у стартовому складі та відіграв 71 хвилину, після чого його замінив Ельдор Шомуродов.

На 21-й хвилині українець мав хорошу можливість забити гол – після закидання від партнера з власної половини поля Артем обіграв захисника, але послизнувся, коли правою ногою бив по воротах.

Перший тайм гри минув без забитих голів. На старті другої половини поєдинку іспанський клуб відкрив рахунок – на 50-й хвилині відзначився Іньякі Вільямс.

Італійська команда дуже швидко відігралася – на 56-й хвилині точного удару завдав Анхеліньйо.

На 86-й хвилині баски залишилися в меншості – другу жовту картку та вилучення заробив Єрай Альварес.

На 90+4-й хвилині підопічні Клаудіо Раньєрі вирвали перемогу – вирішальний гол забив Шомуродов.

Огляд матчу "Рома" – "Атлетик"

Матч-відповідь між "Атлетиком" і "Ромою" відбудеться у четвер, 13 березня, на стадіоні "Сан-Мамес" у Більбао.

Переможець пари "Рома" – "Атлетик" в 1/4 фіналу Ліги Європи позмагається з тріумфатором протистояння "Фенербахче" (Туреччина) – "Рейнджерс" (Шотландія).

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