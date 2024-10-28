"Рома" з Довбиком після перемоги над "Динамо" зазнала нищівної поразки у чемпіонаті Італії (відео)

"Вовки" з українцем у складі були розгромлені "фіалками".

"Рома" українського форварда Артема Довбика на виїзді розгромно програла "Фіорентині" в матчі 9-го туру італійської Серії А сезону-2024/25. Поєдинок на стадіоні "Артеміо Франкі" у Флоренції завершився з рахунком 5:1 .

"Фіалки" відкрили рахунок уже на 9-й хвилині зусиллями Мойзе Кіна, після чого на 17-й хвилин перевагу господарів подвоїв Лукас Бельтран, реалізувавши пенальті.

На 39-й хвилині римляни скоротили відставання – відзначився Куадіо Коне. Але вже через дві хвилини Кін оформив дубль і повернув господарям поля гандикап у два м'ячі.

Після перерви "Фіорентина" довела справу до розгрому – на 52-й хвилині забив Едоардо Бове.

На 65-й хвилині "Рома" ще й залишилася в меншості – дві жовті картки та вилучення упродовж п'яти хвилин примудрився заробити Маріо Ермосо.

Остаточний рахунок у матчі було встановлено на 71-й хвилині – автогол у дебютній грі за римський клуб заніс до свого пасиву досвідчений Матс Гуммельс.

Зазначимо, що Довбик вийшов у ​​стартовому складі "вовків" та провів на полі весь поєдинок. Гольовими діями українець відзначитися не зумів.

Огляд матчу "Фіорентина" – "Рома"

Після цієї поразки "Рома" (10 очок) посідає 11-те місце в турнірній таблиці Серії А. "Фіорентина" (16 балів) піднялася на четверту сходинку.

У наступному турі чемпіонату Італії римляни 31 жовтня приймуть "Торіно", а "фіалки" того ж дня зіграють у гостях проти "Дженоа" українського півзахисника Руслана Малиновського.

Нагадаємо, посеред тижня гол Довбика приніс "Ромі" домашню перемогу над київським "Динамо" в матчі третього туру основної стадії Ліги Європи.

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