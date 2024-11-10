"Рома" з Довбиком програла "Болоньї" у результативному матчі Серії А (відео)

"Рома" українського форварда Артема Довбика поступилася "Болоньї" у домашньому матчі 12-го туру італійської Серії А сезону-2024/25. Поєдинок на "Стадіо Олімпіко" у Римі завершився з рахунком 2:3 .

На 25-й хвилині гостей вивів уперед Сантьяго Кастро. На 63-й хвилині "вовки" відігралися – відзначився Стефан Ель-Шаараві.

Через три хвилини "Болонья" знову повела в рахунку – влучного удару завдав Ріккардо Орсоліні. На 77-й хвилині ще один м'яч у ворота римського клубу відправив Єспер Карлссон.

На 82-й хвилині Ель-Шаараві оформив дубль і скоротив відставання господарів поля до мінімуму, але врятуватися від поразки підопічні Івана Юрича вже не зуміли.

Зазначимо, що Довбик провів на полі весь матч, але не зміг відзначитися результативними діями.

Огляд матчу "Рома" – "Болонья"

Буде додано незабаром.

Таким чином, "Рома" програла чотири з п'яти своїх останніх матчів у чемпіонаті Італії. Команда Довбика з 13 очками посідає лише 12-те місце у Серії А. "Болонья" (18 балів) піднялася на восьму позицію.

У наступному турі Серії А, який відбудеться після міжнародної паузи, "Рома" 24 листопада на виїзді зіграє проти "Наполі", а "Болонья" того ж дня у гостях позмагається з "Лаціо".

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