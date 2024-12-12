"Рома" з Довбиком розгромила "Брагу" та наблизилася до плейоф Ліги Європи (відео)

Артем провів на полі весь другий тайм.

Італійська "Рома" українського форварда Артема Довбика вдома здобула розгромну перемогу над португальською "Брагою" в матчі шостого туру основної стадії Ліги Європи сезону-2024/25. Поєдинок на "Стадіо Олімпіко" у Римі завершився з рахунком 3:0 .

"Вовки" відкрили рахунок на 11-й хвилині зустрічі – голом відзначився Лоренцо Пеллегріні.

У другому таймі підопічні Клаудіо Раньєрі збільшили свою перевагу – на 47-й хвилині влучного удару завдав Сауд Абдулхамід.

На 68-й хвилині португальська команда залишилася в меншості – воротар Матеус отримав червону картку за те, що зіграв руками за межами власного карного майданчика.

На 90+1-й хвилині римляни довели справу до розгрому – третій м'яч у ворота гостей відправив Маріо Ермосо.

Довбик розпочав матч на лавці для запасних і провів на полі весь другий тайм. Українець замінив після першої половини поєдинку Пауло Дібалу.

Огляд матчу "Рома" – "Брага"

Буде додано незабаром.

Після цієї перемоги "Рома" (9 очок) піднялася на 12-те місце у загальній турнірній таблиці основного раунду Ліги Європи, збільшивши свої шанси на вихід до плейоф. "Брага" (7 балів) опустилася на 23-тю сходинку.

У наступному турі другого за рангом євротурніру римляни на виїзді позмагаються з нідерландським "АЗ Алмаром", а португальський клуб гостюватиме у бельгійського "Юніона". Обидва матчі відбудуться 23 січня.

Вісім найкращих команд основної стадії Ліги Європи напряму потраплять до 1/8 фіналу. Клуби, які посядуть у загальній турнірній таблиці місця від 9-го до 24-го, проведуть спарені стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу. Решта завершать виступи в єврокубках.

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