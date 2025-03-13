"Рома" з Довбиком у меншості програла "Атлетику" та вилетіла з Ліги Європи (відео)

Іспанський клуб взяв реванш у "вовків" за поразку в першому поєдинку та вийшов до чвертьфіналу.

"Рома" українського форварда Артема Довбика програла "Атлетику" Більбао в матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи сезону-2024/25. Зустріч на стадіоні "Сан-Мамес" у Більбао завершилася з рахунком 3:1 .

У першому поєдинку, який відбувся тиждень тому на "Стадіо Олімпіко" у Римі, італійська команда перемогла басків (2:1).

Однак вже на 11-й хвилині другого матчу підопічні Клаудіо Раньєрі залишилися в меншості – вилучений з поля був захисник Матс Гуммельс, який отримав пряму червону картку.

Наприкінці першого тайму іспанський клуб вийшов уперед у поєдинку – рахунок у двоматчевому протистоянні зрівняв Ніко Вільямс.

У другому таймі команда Ернесто Вальверде забила вдруге – на 68-й хвилині голом відзначився Юрі Берчіче. На 82-й хвилині Ніко Вільямс відправив третій м'яч у ворота "вовків", оформивши дубль.

Римляни на 90+2-й хвилині скоротили відставання – пенальті реалізував Леандро Паредес, але від вильоту з турніру це їх не врятувало.

Довбик вийшов на матч у стартовому складі та провів на полі 53 хвилини, після чого його замінив Матіас Суле.

Таким чином, "Атлетик" здолав "Рому" з рахунком 4:3 за сумою двох зустрічей і вийшов до чвертьфіналу Ліги Європи, де позмагається з тріумфатором протистояння "Фенербахче" (Туреччина) – "Рейнджерс" (Шотландія).

Огляд матчу "Атлетик" – "Рома"

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