"Рома" з Довбиком зазнала четвертої поразки поспіль у чемпіонаті Італії (відео)

"Рома" українського форварда Артема Довбика поступилася "Аталанті" в домашньому матчі 14-го туру італійської Серії А сезону-2024/25. Поєдинок на "Стадіо Олімпіко" у Римі завершився з рахунком 0:2 .

Обидва голи "бергамаски" забили в другому таймі. На 69-й хвилині рахунок відкрив Мартен де Рон. На 89-й хвилині гості остаточно зняли питання про переможця зустрічі – відзначився Ніколо Дзаньйоло.

Підопічні Клаудіо Раньєрі відповісти хоча б одним голом не зуміли.

Зазначимо, що Довбик вийшов у стартовому складі "вовків" і провів на полі 62 хвилини, після чого його замінив Ельдор Шомуродов. Для Артема цей матч став 18-м за римський клуб у всіх турнірах цього сезону.

Огляд матчу "Рома" – "Аталанта"

Таким чином, "Рома" зазнала четвертої поразки поспіль у чемпіонаті Італії. Раніше римляни програли "Вероні" (2:3), "Болоньї" (2:3) та "Наполі" (0:1).

Наразі "Рома" (13 очок) посідає 15-те місце у Серії А. "Аталанта" (31 бал) піднялася на другу позицію і відстає від лідера чемпіонату "Наполі" лише на один заліковий пункт.

У наступному турі чемпіонату Італії команда Довбика 7 грудня прийме "Лечче", а "Богиня" днем раніше вдома зустрінеться з "Міланом".

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