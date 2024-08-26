"Рома" з Довбиком зазнала сенсаційної поразки в матчі чемпіонату Італії (відео)

Підопічні Даніеле Де Россі не зуміли перемогти в другому поєдинку поспіль на старті нового сезону.
"Рома" українського форварда Артема Довбика на своєму полі несподівано програла "Емполі" в матчі 2-го туру італійської Серії А сезону-2024/25. Поєдинок на "Стадіо Олімпіко" в Римі завершився з рахунком 1:2.
Гості вийшли вперед наприкінці першого тайму. Еммануель Г'ясі завдав результативного удару після скидання від Лоренцо Коломбо.
На 61-й хвилині "Емполі" подвоїв свою перевагу в рахунку – Коломбо реалізував пенальті.
На 80-й хвилині римляни скоротили відставання – голом відзначився Ельдор Шомуродов, який за три хвилини до цього вийшов на заміну. Проте врятуватися від поразки підопічним Даніеле Де Россі не вдалося.
Довбик вийшов у стартовому складі "Роми" та провів на полі весь матч. Це був другий поєдинок українця за новий клуб. У першому турі Серії А він дебютував за "вовків" у виїзній грі проти "Кальярі" (0:0).
Огляд матчу "Рома" – "Емполі"
Тож після двох турів римський клуб з одним очком у своєму активі посідає 15-те місце у чемпіонаті Італії. "Емполі" з 4 балами піднявся на шосту позицію.
У третьому турі Серії А "Рома" 1 вересня на виїзді позмагається з "Ювентусом", а "Емполі" 31 серпня у гостях зіграє проти "Болоньї".
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