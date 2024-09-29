"Рома" з Довбиком здобула вольову перемогу в поєдинку чемпіонату Італії (відео)

"Рома" українського форварда Артема Довбика обіграла "Венецію" в матчі 6-го туру італійської Серії А сезону-2024/25. Поєдинок на "Стадіо Олімпіко" у Римі завершився з рахунком 2:1 .

Гості повели в рахунку наприкінці першого тайму – Джанлукі Бузіо влучив у стійку, але на добиванні вдало зіграв Йоель Пох'янпало.

Однак у другому таймі римляни здійснили камбек. На 75-й хвилині Браян Крістанте відновив паритетет у грі після передачі Лоренцо Пеллегріні.

На 83-й хвилині "вовки" вирвали перемогу – Нікколо Пізіллі, який вийшов на заміну, забив головою після навісу з кутового.

Зазначимо, що Довбик вийшов у стартовому складі "Роми" та провів на полі весь поєдинок.

Таким чином, обірвалася триматчева результативна серія українця – до гри з "Венецією" він забивав у ворота "Дженоа" та "Удінезе" у Серії А, а також "Атлетику" Більбао в Лізі Європи.

Огляд матчу "Рома" – "Венеція"

Здобувши другу поспіль перемогу в чемпіонаті Італії, римляни з 9 очками піднялися на дев'яте місце в турнірній таблиці. "Венеція" перебуває у зоні вильоту на 18-й позиції, маючи у своєму активі 4 бали.

Свій наступний матч "Рома" проведе 3 жовтня на виїзді проти шведського "Ельфсборга" у Лізі Європи. У Серії А команда Івана Юрича 6 жовтня у гостях зіграє проти "Монци", а "Венеція" 4 жовтня на виїзді протистоятиме "Вероні".

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