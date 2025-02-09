"Рома" з Довбиком здолала аутсайдера та подовжила свою безпрограшну серію в Серії А (відео)

Команда Клаудіо Раньєрі не програла жодного з восьми останніх поєдинків у чемпіонаті Італії.

"Рома" українського форварда Артема Довбика у гостях обіграла "Венецію" в матчі 24-го туру італійської Серії А сезону-2024/25. Зустріч на "Стадіо П'єрлуїджі Пенцо" у Венеції завершилася з рахунком 0:1 .

Єдиний і переможний гол у цьому поєдинку римляни забили на 57-й хвилині, коли пенальті реалізував аргетнинський нападник Пауло Дібала.

Український форвард "Роми" Артем Довбик вийшов у стартовому складі "вовків" і провів на полі майже весь матч, його замінили на 90+2-й хвилині. Цього сезону 27-річний українець відзначився 8 голами та 2 асистами у чемпіонаті Італії.

Огляд матчу "Венеція" – "Рома"

Після цієї перемоги "Рома" (34 очки) посідає 9-те місце у таблиці Серії А. Команда Клаудіо Раньєрі не програла жодного з восьми останніх поєдинків у чемпіонаті Італії. "Венеція" (16 балів) йде в зоні вильоту, на 19-й позиції.

У наступному турі римляни 16 лютого у гостях зустрінуться з "Пармою". Днем пізніше "Венеція" на виїзді позмагається з "Дженоа" українського півзахисника Руслана Малиновського.

Зазначимо, що свій наступний матч "Рома" проведе 13 лютого на виїзді з "Порту" в рамках 1/16 фіналу Ліги Європи. Поєдинок у відповідь команди зіграють 20 лютого у Римі.

Раніше повідомлялося, що "Рома" з голом Довбика програла "Мілану" та вилетіла з Кубка Італії.

Читайте також:

Ліга чемпіонів: розклад і результати матчів 1/16 фіналу

"Реал" без Луніна зіграв унічию проти "Атлетіко" в матчі лідерів чемпіонату Іспанії (відео)

"Жирона" з Циганковим розгромно програла "Атлетику" в матчі Ла Ліги (відео)