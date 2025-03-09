"Рома" з Довбиком здолала клуб іншого українця і подовжила свою безпрограшну серію в Серії А (відео)

"Рома" українського форварда Артема Довбика на виїзді обіграла "Емполі" українського півзахисника Віктора Коваленка в матчі 28-го туру італійської Серії А сезону-2024/25. Зустріч на стадіоні "Карло Кастеллані" в Емполі завершилася з рахунком 0:1 .

Єдиний і переможний гол у цьому поєдинку "вовки" забили уже на першій хвилині. Автором результативного удару став аргентинець Матіас Суле.

Довбик і Коваленко розпочали матч на лавках для запасних своїх клубів. Артем вийшов на заміну на 72-й хвилині, а Віктор з'явився на полі на 67-й хвилині.

Огляд матчу "Емполі" – "Рома"

Таким чином, "Рома" подовжила свою тривалу безпрограшну серію в Серії А. Команда Клаудіо Раньєрі не програла жодного з дванадцяти останніх матчів у чемпіонаті Італії.

Після цієї перемоги римляни з 46 очками піднялися на 7-му сходинку в таблиці Серії А. Від зони єврокубів і "Болоньї", яка йде шостою, "вовки" відстають на 4 бали.

"Емполі" (22 пункти) перебуває у зоні вильоту – на 18-й позиції. Від 17-го місця, яке дозволяє зберегти прописку в еліті італійського футболу на наступний сезон, команду Коваленка відділяють 2 бали.

У наступному турі "Рома" 16 березня прийме "Кальярі", а "Емполі" днем раніше у гостях зустрінеться з "Торіно".

Перед цим на команду Довбика у четвер, 13 березня, чекає виїзний матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги Європи з "Атлетиком" Більбао. Перша гра завершилася перемогою італійського клубу з рахунком 2:1.

Раніше повідомлялося, що Довбик увійшов до символічної збірної 27-го туру Серії А.

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