"Рома" з Довбиком зіграла внічию проти "Порту" в першому матчі 1/16 фіналу Ліги Європи (відео)

"Рома" українського форварда Артема Довбика на виїзді зіграла внічию з "Порту" в першому матчі 1/16 фіналу Ліги Європи сезону-2024/25. Зустріч на стадіоні "Драгау" в місті Порту завершилася з рахунком 1:1 .

Перший тайм залишився за італійським клубом. На 45+5-й хвилині рахунок у поєдинку відкрив Зекі Челік, завдавши точного удару після того, як за м'яч у центрі штрафного майданчика поборовся Довбик.

У другому таймі португальська команда відігралася – на 67-й хвилині відзначився Франсішку Моура.

Зазначимо, що римляни догравали поєдинок у меншості. На 73-й хвилині другу жовту картку та вилучення заробив Браян Крістанте.

Довбик вийшов у стартовому складі "Роми" та провів на полі 75 хвилин, після чого його замінив Леандро Паредес.

Огляд матчу "Порту" – "Рома"

Буде додано незабаром.

Поєдинок-відповідь між "Ромою" та "Порту" відбудеться за тиждень, 20 лютого, на "Стадіо Олімпіко" у Римі. Переможець двоматчевого протистояння отримає путівку до 1/8 фіналу.

Жеребкування 1/8 фіналу, 1/4 та 1/2 фіналу Ліги Європи відбудеться 21 лютого.

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