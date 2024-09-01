"Рома" з Довбиком зіграла внічию проти "Ювентуса" в центральному матчі 3-го туру Серії А (відео)

Артему не вдалося забити дебютний гол за римлян.

"Рома" українського форварда Артема Довбика на виїзді зіграла внічию з "Ювентусом" у центральному матчі 3-го туру італійської Серії А сезону-2024/25. Поєдинок у Турині завершився з рахунком 0:0 .

Упродовж зустрічі команди створили обмаль гольових моментів, так і не зумівши потішити уболівальників забитими голами.

Довбик вийшов у стартовому складі римлян і відіграв 82 хвилини, після чого його замінив Ельдор Шомуродов.

Для 27-річного українця цей матч став третім у складі "Роми" після переходу з іспанської "Жирони". Поки що Артему не вдалося відзначитися жодною результативною дією у футболці свого нового клубу.

Огляд матчу "Ювентус" – "Рома"

Після цього поєдинку "Ювентус" (7 очок) посідає друге місце у Серії А. "Рома" з 2 балами йде на 16-й позиції.

У наступному турі Серії А, після міжнародної паузи, підопічні Тьяго Мотти 15 вересня на виїзді зіграють проти "Емполі", а команда Даніеле Де Россі того ж дня у гостях позмагається з "Дженоа" українського півзахисника Руслана Малиновського.

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