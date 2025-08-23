"Рома" з Довбиком обіграла "Болонью" у стартовому турі Серії A

"Рома" – "Болонья" / © Associated Press

"Рома" вдома обіграла "Болонью" в матчі 1-го туру італійської Серії А сезону-2025/26. Поєдинок на "Стадіо Олімпіко" в Римі завершився з рахунком 1:0 .

Автором єдиного результативного удару в цьому протистоянні став бразилець Веслі Франса, який забив на 53-й хвилині.

Український форвард римлян Артем Довбик розпочав матч на лавці для запасних та вийшов на поле на 74-й хвилині, замінивши ірландського нападника Евана Фергюсона.

Огляд матчу "Рома" – "Болонья"

У наступному турі італійського чемпіонату "Рома" в гостях зіграє з "Пізою", а "Болонья" прийматиме "Комо". Обидва матчі відбудуться 30 серпня.