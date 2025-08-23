ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
43
Час на прочитання
1 хв

"Рома" з Довбиком обіграла "Болонью" у стартовому турі Серії A

Український форвард вийшов на поле на 74-й хвилині.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
"Рома" – "Болонья"

"Рома" – "Болонья" / © Associated Press

"Рома" вдома обіграла "Болонью" в матчі 1-го туру італійської Серії А сезону-2025/26. Поєдинок на "Стадіо Олімпіко" в Римі завершився з рахунком 1:0.

Автором єдиного результативного удару в цьому протистоянні став бразилець Веслі Франса, який забив на 53-й хвилині.

Український форвард римлян Артем Довбик розпочав матч на лавці для запасних та вийшов на поле на 74-й хвилині, замінивши ірландського нападника Евана Фергюсона.

Огляд матчу "Рома" – "Болонья"

У наступному турі італійського чемпіонату "Рома" в гостях зіграє з "Пізою", а "Болонья" прийматиме "Комо". Обидва матчі відбудуться 30 серпня.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie