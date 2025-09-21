ТСН у соціальних мережах

"Рома" з Довбиком обіграла "Лаціо" в матчі Серії А

Артем вийшов на заміну в другому таймі.

Артем Довбик, "Лаціо" – "Рома"

Артем Довбик, "Лаціо" – "Рома" / © Associated Press

"Рома" перемогла "Лаціо" в матчі 4-го туру італійської Серії А сезону-2025/26. Поєдинок на "Стадіо Олімпіко" в Римі завершився з рахунком 0:1.

Єдиний гол у римському дербі було забито на 38-й хвилині – Лоренцо Пеллегріні відзначився з передачі Матіаса Суле.

На 86-й хвилині "орли" залишилися в меншості – пряму червону картку заробив Реда Белах'ян.

Український форвард "Роми" Артем Довбик розпочав матч на лавці для запасних, але вийшов на заміну на 66-й хвилині замсть Евана Фергюсона.

Огляд матчу "Лаціо" – "Рома"

Після цієї перемоги "Рома" (9 очок) піднялася на четверте місце у Серії А. "Лаціо" (3 бали) перебуває на 14-й позиції.

У наступному турі "Рома" 28 вересня прийме "Верону", а "Лаціо" днем пізніше на виїзді зіграє проти "Дженоа" українського півзахисника Руслана Малиновського.

