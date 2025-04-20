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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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"Рома" з Довбиком перемогла та подовжила свою суперсерію в чемпіонаті Італії (відео)

Команда Клаудіо Раньєрі не програла жодного із сімнадцяти останніх матчів у національному чемпіонаті.

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Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Артем Довбик, "Рома"

Артем Довбик, "Рома" / © facebook.com/officialasroma

"Рома" на своєму полі обіграла "Верону" в матчі 33-го туру італійської Серії А сезону-2024/25. Зустріч на "Стадіо Олімпіко" у Римі завершилася з рахунком 1:0.

Єдиний гол у цьому поєдинку "вовки" забили вже в його дебюті. На 4-й хвилині Ельдор Шомуродов завдав влучного удару після передачі Матіаса Суле.

Український форвард "Роми" Артем Довбик вийшов на заміну на 70-й хвилині, але результативними діями не відзначився.

Цього сезону в активі Довбика 11 голів та 2 асисти у чемпіонаті Італії. Загалом у нинішній кампанії 27-річний українець відзначився 16 м'ячами на клубному рівні. Крім 11 голів у Серії А, він також двічі забив у Лізі Європи та тричі – в Кубку Італії.

Огляд матчу "Рома" – "Верона"

Таким чином, "Рома" подовжила свою приголомшливу безпрограшну серію в Серії А. Команда Клаудіо Раньєрі не програє уже сімнадцять матчів поспіль у чемпіонаті Італії.

Після цієї перемоги римляни з 57 очками піднялися на шосте місце у Серії А. "Верона" має 32 бали і розташовується на 14-й позиції.

У наступному турі команда Довбика 26 квітня на виїзді зіграє з "Інтером", а "Верона" 28 квітня прийме "Кальярі".

Раніше повідомлялося, що Довбика визнали найкращим гравцем Серії А за підсумками березня.

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