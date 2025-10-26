ТСН у соціальних мережах

"Рома" з Довбиком здобула перемогу та порівнялася з лідером Серії А

"Вовки" мінімально обіграли "Сассуоло".

Максим Приходько
"Рома"

"Рома" / © ФК "Рома"

"Рома" на виїзді перемога "Сассуоло" в матчі 8-го туру італійської Серії А. Поєдинок на стадіоні "Мапей" у місті Реджо-Емілія завершився з рахунком 0:1.

Єдиний та переможний гол "вовки" забили на 16-й хвилині – точним ударом відзначився Пауло Дібала.

Український форвард римлян Артем Довбик вийшов на заміну на 50-й хвилині, змінивши на полі Леона Бейлі.

Огляд матчу "Сассуоло" – "Рома"

Після цієї перемоги "Рома" (18 балів) вийшла на друге місце у Серії А, зрівнявшись за очками з "Наполі", який лідирує. "Сассуоло" 10 пунктів йде на 12-й позиції.

У наступному турі Серії А команда Джан П'єро Гасперіні 29 жовтня прийме "Парму", а "Сассуоло" днем пізніше на виїзді протистоятиме "Кальярі".

