"Рома" з Довбиком здолала "Інтер" і подовжила свою мегасерію в чемпіонаті Італії (відео)

Артем Довбик, "Інтер" – "Рома" / © Associated Press

Реклама

"Рома" на виїзді обіграла "Інтер" у центральному матчі 34-го туру італійської Серії А сезону-2024/25. Зустріч на стадіоні "Джузеппе Меацца" в Мілані завершилася з рахунком 0:1 .

Єдиний гол у цьому поєдинку "вовки" забили на 22-й хвилині, коли Матіас Суле завдав результативного удару після передачі Ельдора Шомуродова.

Український форвард "Роми" Артем Довбик вийшов у стартовому складі та провів на полі 86 хвилин, після чого його замінив Стефан Ель-Шаараві.

Реклама

Цього сезону в активі Довбика 11 голів та 2 асисти у чемпіонаті Італії. Загалом у нинішній кампанії 27-річний українець відзначився 16 м'ячами на клубному рівні. Крім 11 голів у Серії А, він також двічі забив у Лізі Європи та тричі – в Кубку Італії.

Огляд матчу "Інтер" – "Рома"

Буде додано незабаром.

Таким чином, "Рома" подовжила свою фантастичну безпрограшну серію в Серії А. Команда Клаудіо Раньєрі не програє уже вісімнадцять матчів поспіль у чемпіонаті Італії.

Після цієї перемоги римляни з 60 очками піднялися на п'яте місце у Серії А. "Інтер" (71 бал) ділить з "Наполі" першу-другу сходинку, але неаполітанці мають матч у запасі.

У наступному турі команда Довбика 4 травня прийме "Фіорентину", а "нерадзуррі" днем раніше вдома позмагаються з "Вероною".